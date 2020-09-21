10 Ekim Ankara Katliamı davası sürüyor

103 yurttaşın yaşamını yitirdiği 10 Ekim Katliamı davasının yedinci duruşması görülüyor.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Erman Ekici SEGBİS ile bağlandı. Geçen celse ara kararı doğrultusunda yazılan müzekkere cevapları okundu.

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, 10 Ekim Avukat Komisyonu’ndan Murat Kemal Gündüz davayla ilgili şunları söyledi:

“Net yanıt verilmiyor. Yeniden taleplerimiz olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü teşhis albümü ile ilgili alt birimi kriminal daire ve jandarma kriminal daireyi işaret etmişti. İki polis memurunun tutanağında bizde kayıt yok deniliyor.

Antep’te 500 den fazla IŞİD’li tutuklanmışken 94 kişilik albüm göndermek işi savsaklamaktır. İtiraz ettik ve fotoğraf albümlerini talep ettik. Celse 2’de istemiştiniz, bu albüm olmadığı söylendi. Hülya Balı burada kendisine gösterilen albümde 150-200 kişilik bir albüme bakarak teşhis yaptığını beyan etti. X ve Y kod isimli kişilerle ilgili bir gelişme yok. Dinlenen bütün sanıklar fotoğraflı albümden teşhiste bulunduğunu kabul etmesine rağmen mahkemenize sunulmuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yaptığı açıklamada memleketin en yüksek mahkemesine ayar vermeye kalktı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kriminal Daire Başkanlığı da aynı gayret içerisinde, mahkemeye karşı bilgi belge verilmiyor. Bu hususta ısrarcı olalım. Örgütün hiyerarşik yapısının ortaya çıkması önemli olmasına karşın devletin daire başkanlıkları bu bilgiyi vermiyor.”

'5 yıldır cevap bekliyoruz'

10 Ekim Avukat Komisyonu’ndan İlke Işık da, “5 yıldır ara kararlara cevap verilmesini bekliyoruz. Savcıların 9 klasör sakladığı açığa çıkan bir dava bu. Katliamdan 10 gün önce Yakup Şahin’in nitrat aldığı bilinmesine karşın hiçbir şey yapılmamış” dedi.