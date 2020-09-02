'10 bin dolar bağış yapmayanlar mezun olamıyor'

Ankara Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencilerinden, üniversiteye kayyum atanmasından sonra, bağış ya da borç adı altında 10 bin dolar talep edildiği öğrenildi.

Konuyu Meclis'e taşıyan CHP Ankara milletvekili Yıldırım Kaya, üniversitenin "mali sıkıntı" olduğu gerekçesiyle, okul taksitleri dışında bu parayı talep ettiği konusunu iki ayrı soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu.

BU ÜNİVERSİTEYE 10 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPMAYANLAR MEZUN OLAMIYOR@THKUniversitesi öğrencilerinden,10 bin dolar bağış talep ediyor.



TBMM'ye verdiğim iki ayrı soru önergesiyle konuyu Cumhurbaşkanı Yrd. @fuatoktay ve @tcmeb Bakanı @ziyaselcuk'a sordum.https://t.co/IgyHMkFUPX pic.twitter.com/R5RKgTuh6s — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) September 2, 2020

'Parayı veren mezun oluyor'

CHP’li Kaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Parayı veren öğrencilere, 'eğitim uçuş sıralaması genel not ortalamasına' bakılmaksızın uçuş hakkı verilerek mezun olmaları sağlanmıştır. TBMM Başkanlığına verdiğim iki ayrı soru önergesi ile konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordum.

Üniversitenin mail adresinden öğrencilere gönderilen yazıda; 'Durumu uygun olan velilerimiz bağış yapmak isterse, istediği miktarda bağışı THK vakfına yapabilir. Bu bağışlar tüm uçuşların hızlandırılmasında kullanılacaktır. Velisi olduğu öğrencinin uçuşuna üniversite imkanlarıyla sağlanacak uçuşa ilave uçuş eklenmesini isterse on bin Amerikan dolarını üniversitemize borç verebilir. Bu on bin dolar borç karşılığında en az 80 saat uçuşu TUA Uçuş Okulu ilave uçuş olarak sağlayacaktır. Bu uçuşlar için İzmir uçuş okulu kullanılacaktır. Bağış yapanlara da yine İzmir uçuş okulunda ekstra uçuş imkanı tanınacaktır. Bu uçuşlar ödeme yapıldıktan 15 gün sonra başlatılacak ve öğrenciye verilen uçuş planına uygun kesintisiz sürecektir…' ifadelerine yer verilmiştir."

Genel not ortalaması kuralı da uygulanmamış

"Dönem borçlarını üniversiteye eksiksiz ödedikleri halde, söz konusu 10 bin dolarlık bağış ya da borcu ödemeyen öğrencilere uçuş izni verilmeyerek, 2019 yılında mezun olmaları gerekirken mezun edilmemiştir. Bağış yapan öğrenciler ise eğitim uçuş sıralaması genel not ortalaması kuralı dışında tutularak uçuş hakkı verilerek mezun edilmiştir. Hatta alt sınıfta olan öğrencilerden bağış yapanlara uçuş izni verilirken, bir üst sınıfta olanlara bağış yapmadıkları için uçuş izni verilmemiş, en başarılı öğrenciler dahi mezun olamamıştır.

Okul taksitlerini ödemek için evlerini sattıklarını, emekli ikramiyelerini verdiklerini söyleyen pilot adayı öğrencilerin aileleri; daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını, hukuka aykırı bu durumun hem kendilerini, hem de çocuklarını mağdur ettiğini ifade etmektedir."

Kaya'nın önergesinde yer alan sorular şöyle: