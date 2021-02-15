1 yılı bile göremedi: TÜİK Başkanı görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. Mayıs 2020'de göreve gelen Şirin, Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen’le evliydi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit ŞİRİN’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Ahmet Kürşad DOSDOĞRU vekaleten atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?

1978 Yozgat doğumlu Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

2009'da Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atandı.