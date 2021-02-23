Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, "İki yıllık süreçte borcumuzu 58 milyon 499 bin 17 liraya düşürdük. Yani borcun yaklaşık 10 milyonunu ödedik. Bu borç nereden gelmiş, birçok ihmal var. Temsil ağırlama giderleri çok yüksekti, 1 milyon liranın üzerindeydi. Bu kadar temsil ağırlama mı olur? Bu tutarı 30 bin liraya düşürdük" dedi. Maçoğlu, tapusu olmayan mahallere dönük çalışamalar yaptıklarını anlattı.

'1 milyon liranın üzerindeki temsil ve ağırlama giderini 30 bin liraya düşürdük'

Temsili ağırlamaların belediyelerde, belediye başkanının yetkisinde olan şeyler olduğuna işaret eden Maçoğlu, "Daha çok gelenin gidenin, kendi özel giderlerini kullanmak adına yasal olarak kendisine verilen ödenek kalemidir. Belediye başkanlarının yetkisindeki bu durum programsal açıdan herkesin farklı kullanabileceği şeylerdir" dedi.

Sosyalistlerin, devrimcilerin, komünistlerin yaşadığı alanın içindeki birlikte yaşadığı insan topluluğunun bütününe göre hareket ettiğine dikkat çeken Maçoğlu, "Bu da şu demektir, yani yerel yönetimler bütün halkın, kendisini seçtiği, kendisini var ettiği, kendisini yönettiği yer olarak görürüz. Buraya gelen tüm bütçeler halkın bütçesi olarak görür, biz sosyalistler halkın bütçesini kendi özel giderlerimiz olarak kullanamayız" diye konuştu.

Kendilerinden önceki kayyum döneminde 1 milyon 271 bin lira temsili ağırlama gideri olduğunu, kendilerinde ise 33 bin lira olduğunu vurgulayan Maçoğlu, "Şimdi aramızdaki fark bu. Biz bunları onlardan farklı kılan sorumluluk duygusu, sosyalistlerin şeffaflık duygusu ve sosyalistlerin gerçekten 1 kuruşunun bile bu halkın çıkarları doğrultusunda kullanma refleksi ve programı olarak görüyoruz. Bu anlamıylada böyle olmak zorundayız. Bizi onlardan farklı kılan, kapitalistlerden farklı kılan durum bu. Sistem içi burjuvaziden farklı kılan durum bu. Böyle devam etmeye çalışacağız" ifadesini kullandı.

Tapu teslimi başladı

Sosyalistlerin insanların konut hakkını savunduğunu, isterse yerel yönetimlerin kendilerinin bu işin içine girebileceğini, konut alanları yaratacağını, yoksulların, insanların oralarda ihtiyaçlarını giderebileceğini vurgulayan Maçoğlu "40-50 yıla yakındır, buralarda eskilerde köylerden kopup gelip, köylerde istihdam sorununda, güvenlik sorunu gibi benzeri sıkıntılardan kaçıp şehire gelenlerin belediyeye ait alanlara yerleştiğini, bu yapıların artık yasal bir prosedüre uygun hale gelmesi gerektiğini" ifade etti.



Normalde bu yapıların kendilerinden önceki dönemlerde uygun hale gelmiş olması gerektiğini belirten Maçoğlu "köylerinden kopmuş yoksul insanların kendilerine, yaşanabilir bir mahalle, yaşanabilir bir köy, yaşanabilir bir şehir politikasıyla bağdaşan bir anlayışı güdüyoruz" dedi.

Mahallelerde yaptıkları toplantılar sonrasında bu kararın alındığını ifade eden Maçoğlu "oradaki yoksul insanların özellikle mahallelerindeki tapularının verilmemesinden kaynaklı çevre düzenlemesi yapamadıklarını, yolların gelmediğini, yıkılmak üzere olan evlerini onaramadıklarından, sınırların belirlenmediğinden kaynaklı sorunlar yaşadıklarını" vurguladı. Maçoğlu, bu alanlara dair imar çalışması yaptıklarını, tapu dağıtma kararının bu şekilde alındığını açıkladı.