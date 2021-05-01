1 Mayıs'ta çekim yapan gazetecilere polis engeli: 'Genelge talimatı var'

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı genelgeyle eylemlerde cep telefonu ile ses ve görüntü alan kişilerin engellenmesi ve haklarında yasal işlem yapılması istenmişti.

1 Mayıs nedeniyle yapılan açıklama ve eylemleri takip eden gazeteciler genelge bahanesiyle engelleniyor.

Konuyla ilgili DİSK Basın-İş'in sosyal medya hesabından, "1 Mayıs'ta çekim yapan gazeteci arkadaşlarımız polis tarafından engelleniyor, üyemiz Sultan Eylem Keleş'in 'Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz'' itirazı üzerine polisler 'Genelge talimatı var' dedi. Tekrar ediyoruz; Emniyet'in genelgesiyle gazetecilik faaliyeti engellenemez!" denildi.

1 Mayıs'ta çekim yapan gazeteci arkadaşlarımız polis tarafından engelleniyor, üyemiz Sultan Eylem Keleş'in ''Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz'' itirazı üzerine polisler ''Genelge talimatı var'' dedi. Tekrar ediyoruz; Emniyet'in genelgesiyle gazetecilik faaliyeti engellenemez! pic.twitter.com/pGhlK7bxs2 — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) May 1, 2021

'Basının çekim yapması engelleniyor'

Gazeteci Sultan Eylem ise "Emniyet Genel Müdürlüğü bu işkence görüntüleri yayınlanmasın diye genelge yayınlıyor, genelge olsa da olmasa da ahvalimiz bu ama. Basının çekim yapması engelleniyor, basın tutulup kenara atılıyor" diye yazdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bu işkence görüntüleri yayınlanmasın diye genelge yayınlıyor, genelge olsa da olmasa da ahvalimiz bu ama. Basının çekim yapması engelleniyor, basın tutulup kenara atılıyor. #1Mayıs2021 pic.twitter.com/Pwcbkzl6xX — Sultan Eylem Keleş (@esultankeles) May 1, 2021

'EGM genelgeyle, konusu suç teşkil eden emir vermiştir'

Eski Sayıştay denetçisi ve soL yazarı Kadir Sev sözkonusu genelge için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kolluk güçlerine "konusu suç teşkil eden" yazılı bir emir verdiğine dikkati çekmişti.

Sev "Kolluk güçleri bilmiyor olabilir; emri yerine getirirlerse kişisel sorumluluktan kurtulamazlar" yorumunu yapmıştı.